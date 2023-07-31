تنسيق الجامعات 2023.. لطلاب الثانوية العامة قائمة كليات تقبل الشعبة الأدبية

بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، ينشر " اليوم السابع" القائمة الكاملة للكليات والمعاهد التى تقبل الطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية العامة من الشعبة الأدبية، وذلك بالتزامن مع موسم تنسيق الجامعات 2023 ، وترقب إعلان تنسيق المرحلة الأولى، تضم قائمة الكليات المنشورة على موقع التنسيق الإلكترونى، فضلا عن قبول طلاب الشعب الأدبية بالمعاهد العليا التابعة للوزارة:
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وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد أكد على أهمية الخدمات التي يقدمها مكتب التنسيق للتيسير على الطلاب في الالتحاق بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2023 -2024 ، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف العمل خلال الفترة القادمة لتنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك وفقاً لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.
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