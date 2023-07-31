تنسيق الجامعات 2023.. تفاصيل تسجيل طلاب الثانوية العامة للرغبات إلكترونيا

وأعد المكتب الإعلامى بوزاة التعليم العالى برئاسة الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، س و ج عن كيفية الدخول على موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل الرغبات بتنسيق المرحلة الأولى:

ويمكن للطالب الدخول على موقع التنسيق الإلكترونى بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد وجه بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة المصرية على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني واختيار رغباتهم بدقة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك حين تنطلق أعمال التنسيق رسميًا.

وأوضح السيد عطا المُشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، أن التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية، والشهادات المُعادلة (العربية والأجنبية) ومدارس المتفوقين والشهادات الفنية سيتم بشكل إلكتروني، من خلال عدة مراحل سيعلن عنها مكتب التنسيق تباعًا في بيانات رسمية.