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تنسيق الجامعات 2023.. قائمة الجامعات الخاصة والأهلية المعتمدة

السبت، 22 يوليو 2023 04:00 ص
تنسيق الجامعات 2023.. قائمة الجامعات الخاصة والأهلية المعتمدة وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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بالتزامن مع قرب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 ، وبدء طلاب الثانوية العامة البحث عن الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم العالى، أعلنت الوزارة القائمة الكاملة للجامعات الخاصة والأهلية المعتمدة بوزارة التعليم العالى وذلك تجنبا لوقوع الطلاب فريسة للكيانات الوهمية التى توهم الطلاب بمنحهم شهادات معتمدة:
‌(أ) الجامعات الخاصة: وتضم (27) جامعة خاصة وهي على النحو التالي:
 
1. جامعة 6 أكتوبر.
 
2. جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.
 
3. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
 
4. جامعة مصر الدولية.
 
5. الجامعة الألمانية بالقاهرة.
 
6. جامعة الأهرام الكندية.
 
7. الجامعة البريطانية في مصر.
 
8. الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.
 
9. جامعة سيناء.
 
10. جامعة فاروس بالإسكندرية.
 
11. جامعة النهضة ببنى سويف.
 
12. جامعة المستقبل.
 
13. الجامعة المصرية الروسية.
 
14. جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة.
 
15. جامعة هليوبوليس.
 
16. جامعة الجيزة الجديدة.
 
17. جامعة دراية بالمنيا.
 
18. جامعة بدر.
 
19. جامعة حورس.
 
20. جامعة المصرية الصينية.
 
21. جامعة ميريت.
 
22. جامعة سفنكس.
 
23. جامعة السلام.
 
24. جامعة بدر بأسيوط.
 
25. جامعة الصالحية الجديدة.
 
26. جامعة الحياة.
 
27. جامعة مايو.
 
 
 
‌(ب) الجامعات الأهلية وتضم (20) جامعة أهلية وهي على النحو التالي:
 
1. جامعة الملك سلمان الدولية.
 
2. جامعة العلمين الدولية.
 
3. جامعة الجلالة.
 
4. جامعة المنصورة الجديدة.
 
5. الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية.
 
6. جامعة النيل الأهلية.
 
7. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر.
 
8. جامعة مصر للمعلوماتية.
 
9. جامعة حلوان الأهلية.
 
10. جامعة المنصورة الأهلية.
 
11. جامعة بنها الأهلية.
 
12. جامعة المنوفية الأهلية.
 
13. جامعة بني سويف الأهلية.
 
14. جامعة أسيوط الأهلية.
 
15. جامعة جنوب الوادي الأهلية.
 
16. جامعة المنيا الأهلية.
 
17. جامعة شرق بورسعيد الأهلية.
 
18. جامعة الإسكندرية الأهلية.
 
19. جامعة الزقازيق الأهلية.
 
20. جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.
 
 

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