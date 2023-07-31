تقديم 583 ألف خدمة طبية ضمن مبادرة 100 يوم صحة فى الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مؤشرات حملة 100 يوم صحة للوقوف علي عدد المستفيدين من الحملة بنطاق المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وضمان إتاحة الخدمات لجميع الفئات المستهدفة.

وصرحت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بأن إجمالي الخدمات الصحية المقدم في إطار الحملة القومية خلال الـ30 يومًا الماضية بالمحافظة بلغت 583 ألفا و548، وتشمل الخدمات الوقائية (التطعيمات وخدمات صحة البيئة والأغذية) ومبادرات الصحة العامة والقوافل العلاجية وخدمات تنظيم الأسرة والثقافة الصحية والإعلام والتربية السكانية.

وتم تقديم خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة لعدد 139 الفا و284 مواطنا، واستفاد من خدمة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية (القولون- الرئة-البروستاتا-عنق الرحم) 38 ألفا و821 مواطنا.

وبلغ إجمالي التردد على القوافل العلاجية 11 الف 811 و إجمالي المنتفعات من خدمات تنظيم الأسرة 45 الف 402 سيدة و بلغ عدد متلقي التوعية من خلال فرق الثقافة الصحية 77 الف 905 مواطن بالإضافة إلى 23 الف 641من خلال فرق ندوات الإعلام و التربية السكانية.

وتمكنت الحملة من تقديم خدمات التطعيم لعدد 132 الف 583طفل والمرور على عدد 1262 منشأة غذائية و سحب 1509عينة من الأغذية والمشروبات لتحليلها في معامل الوزارة.

يذكر أن الحملة تم تدشينها في 25 يونيو الماضي، وسوف تستمر في تقديم خدماتها للمواطنين حتي أكتوبر القادم بجميع المقرات الثابتة، بالإضافة للفرق المتنقلة المنتشرة في كافة أحياء المحافظة.