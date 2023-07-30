اليوم السابع
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100 يوم صحة.. تقديم الخدمة الطبية المجانية لـ737 ألف حالة بالمنيا

الأحد، 30 يوليو 2023 03:55 م
100 يوم صحة.. تقديم الخدمة الطبية المجانية لـ737 ألف حالة بالمنيا القافلة الطبية
المنيا-حسن عبد الغفار

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أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن إجمالي المنتفعين بالخدمات الطبية المجانية لحملة 100 يوم صحة بالمحافظة تحت شعار (معاك من أول يوم) بلغ 737 ألفا و24 حالة بكافة مراكز الرعاية الأساسية ومستشفيات وزارة الصحة، فضلًا عن وجود فرق متنقلة تجوب المراكز والقرى والنجوع وتستهدف جميع فئات المجتمع وكافة الأعمار، مناشدًا المواطنين الاستفادة من الخدمات المجانية التي تقدمها الحملة بكافة مواقعها الثابتة والمتنقلة للتيسير على المواطنين والوصول إلى أكبر عدد ممكن لتحقيق أهداف الحملة.
 
من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدماتها في الصحة العامة لعدد 58 ألف و836 حالة، بالإضافة إلى تطعيم 257 ألف و 717طفلاً وفحص 559 طفلًا ضمن الكشف المبكر وعلاج الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة، مشيرا إلى تقديم الخدمة في مجال تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لحوالى 388 ألف و341 سيدة، بالإضافة إلى تقديم 23515 خدمة طبية وعلاجية بالعيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية، فضلًا عن تقديم الخدمات الأخرى في مجال الخدمات الوقائية والعلاجية، وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيف الصحي ضمن فعاليات الحملة.

مديرية الصحة

مبادرات رئاسية

100مليون صحة

اخبار المنيا

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