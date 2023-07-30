اليوم السابع
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بالمنطقة الشمالية والوسطى

الإسكان: تسليم قطع أراضى الإسكان المتميز بمدينة سوهاج الجديدة 3سبتمبر المقبل

الأحد، 30 يوليو 2023 10:16 ص
الإسكان: تسليم قطع أراضى الإسكان المتميز بمدينة سوهاج الجديدة 3سبتمبر المقبل عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
كتب أحمد حسن

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أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز مدينة سوهاج الجديدة سيبدأ يوم الأحد الموافق 3/9/2023، وحتى يوم الخميس الموافق 14/9/2023، تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالمنطقة الشمالية والوسطى، حي الأشجار، 214 فدانا، والسابق حجزها بالقرعات العلنية اليدوية وكذا الإلكترونية وذلك في مواعيد محددة وفقاً للمعلن.
 
وأوضح المهندس محمد عبدالله، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع بالمنطقة الشمالية من 1 : 50، يوم الأحد 3/9/2023، والقطع من 51 : 99، يوم الإثنين 4/9/2023، والقطع بالمنطقة الوسطى من 1 : 50، يوم الثلاثاء 5/9/2023، والقطع من 51 : 100، يوم الأربعاء 6/9/2023،  والقطع من 101 : 150، يوم الخميس 7/9/2023، والقطع من 151 : 200، يوم الأحد 10/9/2023، والقطع من 201 : 223، يوم الإثنين 11/9/2023، وتم تخصيص الأيام من الثلاثاء 12/9/2023 : الخميس 14/9/2023، للمتخلفين عن التسليم فى الايام السابقة.
 
 

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