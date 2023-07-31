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القليوبية تحصد مركزا متقدما ضمن أوائل الثانوية العامة.. والمحافظ يهنئ الطالب زياد محمد

الإثنين، 31 يوليو 2023 01:36 ص
القليوبية تحصد مركزا متقدما ضمن أوائل الثانوية العامة.. والمحافظ يهنئ الطالب زياد محمد اللواء عبد الحميد الهجان - محافظ القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم

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حصلت محافظة القليوبية، على مركز متقدم ضمن قائمة أوائل الثانوية العامة 2023، إذ جاء الطالب زياد محمد سعد حماد، من محافظة القليوبية ابن مدينة العبور ضمن أوائل شعبة علمي رياضة، التي أعلنها الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي ضمت 10 أوائل في الشعبة العلمية رياضة.

ومن ناحيته وجه اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، التهنئة للطالب ابن مدينة العبور من مدرسة العبور الثانوية بنين لحصوله على مركز متقدم ضمن أوائل الثانوية العامة 2023، متمنيا له دوام التفوق والتقدم واستكمال الاجتهاد والتميز خلال مراحل الدراسة المقبلة، مشيرا إلى أن المتفوقين دائما هم نماذج مشرفة للمحافظة ولأسرهم ومدرسيهم ومدارسهم والمجتمع.
 
وأضاف المحافظ: "أتقدم بخالص التهاني القلبية للطالب زياد محمد سعد ضمن أوائل الثانوية العامة 2023 وأسرته، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية كونهم نماذج مشرفة".
 
وكشف محافظة القليوبية، أن المحافظة تعودت على احتلال الصدارة منذ عدة سنوات، في مجال قطاع التعليم، سواء الحصول على مراكز الأوائل على مستوى الجمهورية، أو بالمسابقات والأنشطة المتعددة التي تنظمها وزارة التربية والتعليم، كما تمكن عدد من الطلاب الحصول على مراكز على المستوى الدولي، فضلا عن أنها تحصد مراكز متقدمة كل عام فى نتائج الشهادات الثانوية والفنية.
 

نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجه الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة طلاب الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة عام 2023

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجه الثانويه العامة

نتيجة الثانويه العامة 2023

روابط نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة اليوم السابع

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نتيجة الثانوية

الثانوية العامة 2023



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