تعرف على قائمة أعلى 10 محافظات تسجيلا لعدد السكان فى مصر

كتب مدحت عادل

في أقل من شهرين سجلت الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، زيادة 250 ألف نسمة بعد المليون رقم 105 في الداخل، ليكمل بذلك مسلسل الزيادة السكانية في مصر.

وسجلت الساعة السكانية أمس زيادة بلغت 250 ألف نسمة خلال 57 يوما فقط، حيث سجل عدد سكان مصر 105 ملايين نسمة بالداخل في الثالث من يونيو الماضي.

وترصد بيانات الجهاز، قائمة المحافظات الأعلى تسجيلا للعدد السكان في مصر، وجاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.3 مليون نسمة، وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية 9.5 مليون نسمة، ثم الشرقية 7.9 مليون نسمة، ثم الدقهلية 7.1 مليون نسمة، ثم البحيرة 6.9 مليون نسمة، ثم المنيا 6.3 مليون نسمة، ثم القليوبية 6.1 مليون نسمة، ثم سوهاج 5.7 مليون نسمة، ثم الإسكندرية 5.6 مليون نسمة، وأخيراً الغربية 5.4 مليون نسمة.

وبلغ عدد سكان محافظة أسيوط 5.1 مليون نسمة، المنوفية 4.7 مليون نسمة، الفيوم 4.1 مليون نسمة، كفر الشيخ 3.7 مليون نسمة، قنا 3.6 مليون نسمة، بني سويف 3.6 مليون نسمة، أسوان 1.7 مليون نسمة، دمياط 1.6 مليون نسمة، الإسماعيلية 1.5 مليون نسمة، الأقصر 1.4 مليون نسمة، السويس 793.3 ألف نسمة، بورسعيد 792.4 ألف نسمة، مطروح 549.1 ألف نسمة، شمال سيناء 450.5 ألف نسمة، البحر الأحمر 403.9 ألف نسمة، الوادي الجديد 267 ألف نسمة، جنوب سيناء 115.3 ألف نسمة.