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الإثنين، 31 يوليو 2023 05:37 ص
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تعرف على حركة الطيران السياحي بمطار مرسى علم الدولى اليوم

الإثنين، 31 يوليو 2023 05:00 ص
تعرف على حركة الطيران السياحي بمطار مرسى علم الدولى اليوم مطار مرسى علم الدولى
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الاثنين، 12 رحلة طيران دولية، ضمن 135 رحلة طيران أسبوعية يستقبلها المطار بداية من أول أمس السبت، وحتى الجمعة المقبل، حيث يتم تسهيل إجراءات الوصول للسياح فور وصولهم أرض المهبط وحتى توصيلهم إلى مقر إقامتهم.
 
وتبين من كشوف رحلات اليوم أن من المقرر ضمن 12 رحلة تصل 5 رحلات من التشيك، ورحلتين من ألمانيا، 3 رحلات من إيطاليا، ورحلتين داخليين تقل على متنها قرابة 300 شخص من المصريين الراغبين فى قضاء إجازاتهم فى مرسى علم. 
 
يذكر أن مطار مرسى علم الدولى، يستقبل خلال الأسبوع بداية من أول أمس السبت وحتى الجمعة المقبلة، 135 رحلة طيران، تصل أغلبها من 11 دولة أوروبية مختلفة، ويتم تسهيل الإجراءات لهم فور وصولهم إلى أرض المطار.
 
وتصل أغلب الرحلات من دولة التشيك وإيطاليا وبولندا وهى الأكثر وصولا، كذلك تصل رحلات من ألمانيا، وبلجيكا، وهولندا، والنمسا، وسويسرا، وسلوفاكيا، والمجر، بجانب الرحلات السياحية الداخلية التى تصل من المطارات المصرية.

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