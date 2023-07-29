مطار مرسى علم يستقبل 32 رحلة سياحية من أوروبا..التشيك وإيطاليا الأكثر وصولا

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم السبت، 135 رحلة طيران دولية ضمن 135 رحلة طيران أسبوعية يستقبلها المطار بداية من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبلة، حيث يتم تسهيل اجراءات الوصول للسياح فور وصولهم أرض المهبط وحتى توصيلهم لمقر إقامتهم.

وتبين من كشوف رحلات اليوم، أنه من المقرر ضمن 32 رحلة تصل رحلة من سلوفاكيا و9 رحلات من التشيك و10 رحلات من بولندا ورحلة من هولندا ورحلة داخلية و7 رحلات من إيطاليا ورحلة من بلجيكا ورحلة من النمسا ورحلة من ألمانيا.

ويذكر أن مطار مرسى علم الدولى، يستقبل خلال الأسبوع بداية من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبلة 135 رحلة طيران، تصل أغلبها من 11 دولة أوربية مختلفة.

وتصل اغلب الرحلات من التشيك وإيطاليا وبولندا وهم الأكثر وصولا، كذلك تصل رحلات من ألمانيا، وبلجيكا، وهولندا، والنمسا، وسويسرا، وسلوفاكيا، والمجر.