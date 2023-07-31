تعرف على تدريب الطاقة الشمسية بأسوان فى 12 معلومة

أسوان- صلاح المسن

تتواصل الجهود لتنفيذ المبادرة الرئاسية "مهنتك مستقبلك"، حيث تنفذ مديرية العمل بأسوان دورة تدريبية على الطاقة الشمسية لتأهيل الشباب لسوق العمل، و"اليوم السابع" يقدم 12 معلومة، عن الدورة التدريبية التي تقام بالتعاون مع الامم المتحدة.

أولا: سيتم فتح باب التقديم للدورة التدريبية على الطاقة الشمسية بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى التابع للأمم المتحدة WFP.

ثانيا:التقديم الكتروني وذلك فى الفترة من 24 إلى 29 يوليو الجارى

ثالثا: يتم التقديم إلكترونياً "On Line " على الموقع https://www.surveymonkey.com/r/solarPower2

رابعا: سيتم تنفيذ الدورة التدريبية بمركز التدريب المهنى التابع المديرية بالمحمودية للشباب من الجنسين وذوى الهمم.

خامسا: هناك مميزات عديدة للتدريب تتمثل فى منح شهادة معتمدة من وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمى

سادسا: صرف بدل إنتقال نقدى يومى قدرة 60 جنيهاً لكل متدرب تصرف فى نهاية الدورة التدريبية . سابعا: صرف وجبة خفيفة خلال اليوم التدريبى و أدوات كتابية وكل ما يلزم التدريب

ثامنا: يتم إعطاء الأولوية فى فرص العمل التى توفرها المديرية داخل محافظة أسوان، وخارجها.

تاسعا:شروط التقديم الحصول على مؤهل عالى أو متوسط، وألا يزيد السن عن 35 سنة، وإجتياز المقابلة الشخصية.

عاشرا: تضم الأوراق المطلوبة صور من بطاقة الرقم القومى، والمؤهل الدراسى، وصورتين شخصيتين ، وأيضاً صورتين للموقف من التجنيد ، وشهادة قيد، وكعب عمل

حادي عشر: إرفاق السيرة الذاتية للمتقدم .

ثاني عشر:من المقرر أن تصل مدة التدريب إلى 20 يوما.