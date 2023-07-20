حياة كريمة الأقصر.. أبرز المشروعات الجارى تنفيذها فى قرى إسنا × 14 معلومة

يعمل رجال مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، على قدم وساق فى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، وبإشراف اللواء مهندس محمد يحي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر.

وتشمل قائمة المشروعات الجارى تنفيذها حالياً بقرى مدينة إسنا، ما يلي:-

1. استكمال أعمال غرف خط انحدار والطرد فى قرية الحليلية

2. يتم تركيب بلدورات أمام مجمع الخدمات ومبني المطافي الجديد بقرية توماس

3. يجرى العمل فى محطة رفع الصرف الصحي بالكوم الشرقي بالكيمان

4. استمرار الأعمال فى تغويص البيارة وبناء المنشآت لمحطة الصرف رفع الحلة

5. تجرى أعمال حفر غرف الصرف الصحي للمنازل بقرية المساوية

6. العمل فى محطة النمسا الفرعية للصرف الصحى

7. تم البدء فى العمل لمجمع الصناعات الغذائية بالمجابة بالجبلين التابع لمجلس قروى الكيمان

8. يتم استمرار العمل بشادر الخضار بقرية الشغب

9. تجرى أعمال إحلال وتجديد سقف كوبرى ترعة الكلابية بقرية الحلة

10. تواصل أعمال الصرف في محطة صرف توماس الوسطي

11. مد كابلات الجهد المتوسط لمحول مجموع الخدمات الحكومية بقرية النمسا

12. مد الكابل وتركيب المحول الخاص بمجمع الخدمات بقرية العضايمة

13. تجرى أعمال شد أسلاك أعمدة الإنارة بشوارع قرية الحلة

14. يجرى تركيب كابلات منخفض إلى المجمع الحكومي للحلة