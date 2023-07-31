تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.4% خلال جلسات شهر يوليو

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 17595.92 نقطة، خلال جلسات شهر يوليو المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3530.92 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 5217.86 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 21365.06 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 2.24% ليغلق عند مستوى 5241.82 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 28.5 مليار جنيه خلال جلسات شهر يوليو المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.190 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.5%، فيما تراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 713.6 مليار جنيه إلى 712.7 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.1%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 221.1 مليار جنيه إلى 235.3 مليار جنيه بنسبة نمو 6.4%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 934.7 مليار جنيه إلى 948 مليار جنيه بنسبة نمو 1.4%، فيما تراجع رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.9 مليار جنيه إلى 1.8 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.1%.

وبالنسبة للتداول تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 40.7 مليار جنيه خلال شهر يوليو المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 13.390 مليار ورقة منفذة على 1.184 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 69.2 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 20.961 مليار ورقة منفذة على 1.527 مليون عملية خلال الشهر الماضي، واستحوذت الأسهم على 89.14% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 10.86%، وفقًا للتقرير الشهري للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 17.2 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 2.1 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 463.3 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 9 مليارات جنيه، بحجم تداول 4.7 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 412.4 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 26.2 مليار جنيه بحجم تداول 6.8 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 875.6 ألف عملية.