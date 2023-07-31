تحرير 320 مخالفة خلال حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات فى 3 مراكز بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على مواصلة تنظيم حملات رفع كافة الإشغالات من جانبي الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية بهدف عودة الانضباط والسيولة المرورية والحفاظ على حرم الطريق العام داخل شوارع المدن، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى ، حملة مكبرة لإزالة الاشغالات على مستوى المدينة وذلك بالتعاون مع قسم الإشغالات والإزالات وشرطة المرافق، حيث شملت الحملة شوارع (26 يوليو غرب وجنوب ـ العرفاني ـ وامتداد العرفاني قبلي ـ توني بك ـ سيف باشا ـ الشهداء ـ المأمون البحري)، وأسفرت الحملات عن تحرير 216 مخالفة تنوعت ما بين (إزالة إدارية، إشغال طريق).

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بضبط 15 مخالفة إشغال وذلك خلال حملات رفع الاشغالات بشوارع المدينة لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية، وإحكام الرقابة على أماكن التجمعات والأسواق والمتابعة الميدانية للحالة العامة في الشوارع.

وفى مركز بنى مزار ، حررت الوحدة المحلية 89 محضر إشغال منها 15 محضر إشغال و 6 محاضر ضبط إشغال طريق و 66 إزالة إدارية ومحضران شئون بيئة وذلك خلال حملة بشوارع ( بورسعيد و العاشر من رمضان و الجلاء) بأحياء المدينة لتحسين حركة السير .