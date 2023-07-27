تحرير 215 محضر إشغال فى 3 مراكز بالمنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

قال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار شمال محافظة المنيا، إن الوحدة المحلية نفذت حملة لإزالة الاشغالات بشوارع المدينة وأسفرت عن تحرير 170 محضر إشغال طريق بحى جنوب المدينة، منها 18 محضر إشغال، و11 محضر ضبط إشغال طريق و141 حالة إزالة إدارية، إلى جانب 10 محاضر إشغال خلال حملة بقرية صندفا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما أكد الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط تحرير 20 محضر إشغال بشوارع المدينة، وتم التعامل الفورى مع الإشغالات حفاظا على حرم الطريق العام وتيسير حركة المارة وسائقى المركبات.



وفى مركز ديرمواس، قال عامر طه رئيس المركز إن الوحدة المحلية حررت 15 محضر إشغال كغرامة فورية بشوارع المدينة لإعادة الانضباط ورفع كفاءة الشوارع والتصدى لكافة المخالفات طبقاً للقانون .