تحريات لكشف ملابسات مصرع شاب سقط من عقار فى الطالبية

كتب بهجت أبو ضيف

سقط شاب من الطابق الخامس في الطالبية، مما أدى إلى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به، تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد سقوط أحد الأشخاص من عقار في الطالبية، توجه رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن شابا سقط من الطابق الخامس، ليصاب بكسور ونزيف أدى إلى مصرعه في الحال.

استمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرته، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، ويجري رجال المباحث تحريات لكشف ملابسات الحادث، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.