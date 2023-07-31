تأهيل محطة الصرف الصناعى بكوم أوشيم بالفيوم بقيمة 450 مليون جنيه

الفيوم - رباب الجالي

قال الدكتور حسام شعبان رئيس فرع جهاز شئون البيئة بمحافظة الفيوم، إن المحافظة تبذل جهودا كبيرة للتخلص الآمن من البلاستيك وتفعيل شعار "الفيوم خالية من البلاستيك"، حيث قامت المحافظة برفع كفاءة محطات الصرف الصحي، وإنشاء محطات جديدة، وتوقيع عقد لتأهيل محطة الصرف الصناعي بكوم أوشيم بتكلفة 450 مليون جنيه، وإنشاء مدافن صحية آمنة، إضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون رباعى بين وزارة البيئة، ومحافظة الفيوم، ومؤسسة الأميرة عالية بنت الحسين، ومؤسسة (four paws) العالمية، لإنشاء ملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان.

وأشار الي أن عدد من الجمعيات الأهلية تقوم بإنتاج أنواع من البلاستيك يمكن استخدامها أكثر من مرة، كما يقوم جهاز تنمية المشروعات بتمويل مشروعات إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية.

وأشار شعبان، إلى أن جهاز شئون البيئة يحرص على تنظيم ورش عمل للأطفال بالمدارس لتوعيتهم بأهمية تقليل استخدام البلاستيك، والتخلص الآمن من المخلفات.