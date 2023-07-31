اليوم السابع
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الإثنين، 31 يوليو 2023 04:02 م
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بسبب أعمال ملء خزان الرائحة.. "تاون جاس" لسكان فيصل: لا تنزعجوا من رائحة الغاز

الإثنين، 31 يوليو 2023 03:09 م
بسبب أعمال ملء خزان الرائحة.. "تاون جاس" لسكان فيصل: لا تنزعجوا من رائحة الغاز محطة غاز - صورة أرشيفية
كتبت -مروة الغول

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أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس" إحدى شركات قطاع البترول، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن اعمال صيانه طارئة - شارع ترعه عبد العال  - امام سوق العبد - فيصل  وذلك يوم الاثنين  الموافق 31 يوليو  2023  بدءاً من الساعة التاسعة مساءً .
 
وتهيب الشركة بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز، وتؤكد الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة العملاء وأنه لن يتم قطع الغاز عن العملاء.
 
وفى حالة وجود أى استفسار، يرجى اتصال بطوارئ الشركة من خلال التليفون الأرضى وعلى مدار الـ24 ساعة على الرقم المختصر.
 
 
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