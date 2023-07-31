اليوم آخر موعد لتقديم ملفات الالتحاق بالثانوي العام والفني بالإسماعيلية

أكد الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، ان اليوم الاثنين هو آخر موعد لتقديم ملفات الطلاب للالتحاق بالتعليم الثانوى والفني بمدارس محافظة الإسماعيلية.

ونشرت الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية تنبيه هام الى أولياء أمور الطلاب المتقدمين للالتحاق بالصف الاول الثانوي " عام - فنى" للعام الدراسي 2023 /2024 ننبه حضراتكم بأنه سبق التنويه على أن فترة تقديم الملفات في المدارس المقررة للطلاب بدأت من 16/7/2023 وحتى الاثنين القادم 31/7/2023.

وحرصا من مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية على مستقبل أبنائنا الطلاب يجب الالتزام بالموعد المقرر باعتبار آخر موعد لتسليم الملفات بالمدارس يوم الاثنين 31/7/2023 وذلك حتى يتسنى للمديرية البدء في إجراءات تنسيق المرحلة الثانية.

وقال الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية أن أوراق القبول في المدارس الثانوية والفنية تتضمن ملف ورقي للتقديم، وملء كل لبيانات الخاصة به، مع صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر، وأصل شهادة الميلاد و3 صور منها، وإيصال دفع المصروفات المدرسية، و2 صورة، وأصل استمارة النجاح في الشهادة الإعدادية، و3 صور، وصور شخصية حديثة للطالب، ومدون عليها اسمه، وشهادة صحية للطالب تثبيت خلوه من الأمراض المعدية.