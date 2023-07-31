الوصيف: مبادرة جديدة بالتنسيق مع "البنك المركزى" والمالية لدعم القطاع السياحى

كتب محمد أسعد

كشف أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، عن أن هناك مباحثات مع البنك المركزي بالتنسيق التام مع وزير السياحة والأثار لإعداد مبادرة تمويلية جديدة خاصة بالقطاع السياحي بالتعاون كذلك مع وزارة المالية، وسيتم الإعلان عنها خلال أيام قليلة.

جاء ذلك خلال لقاءه مع الصحفيين المعنيين بتغطية ملف السياحة والآثار، بمقر الاتحاد.

وأضاف الوصيف أن تلك المشاورات حول المبادرة الجديد في مراحلها النهائية وتشهد تعاونا كبيرا من كافة الأطراف سعيا لتحقيق صالح اقتصادنا القومي بزيادة الاستثمار السياحي وسوف يتم الإعلان عن المبادرة بمجرد الإنتهاء منها والتي ستشمل كافة أوجه الاستثمار السياحي.

ووجه الوصيف الشكر إلى رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى ووزير السياحة والآثار ووزير المالية لدعمهم الكبير للوصول إلى هذه المبادرة التمويلية الجديدة.