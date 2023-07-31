المكتبة المتنقلة تجوب قرى المنيا لرفع الوعى الثقافى لدى الأطفال.. صور

المنيا-حسن عبد الغفار

نفذت المكتبة المتنقلة التابعة لـ مكتبة مصر العامة اليوم زيارة لقرية نزلة عبيد التابعة للوحدة المحلية لقرية نزلة حسين تحت إشراف هبة سيد نائب رئيس المدينة ،و حمادة جمعة رئيس القرية بالتنسيق مع ادارة المراة والامومة والطفولة ووحدة حماية الطفل بالوحدة المحلية لمركز المنيا وذلك لنشر الوعي الثقافي من خلال التعريف بدور المكتبة وأنشطتها وخدماتها..حيث قدمت المكتبة المتنقلة العديد من الانشطة للاطفال والسيدات بالقرية بمقر مركز الشباب تحت اشراف الدكتورة أمل عليوة مدير عام مكتبة مصر العامة والدكتور منال خيري مدير إدارة المراة والامومة والطفولة بالوحدة المحلية وبحضور منسقات المراة بالوحدة المحلية لنزلة حسين ومسؤولي المكتبة المتنقلة.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وتعليمات اللواء هاني بدوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا و في إطار تنفيذ خطة مكتبة مصر العامة بالمنيا للوصول لأكبر قدر من المستفيدين في القرى و المراكز النائية و الذين يصعب عليهم الوصول لمقر المكتبة.