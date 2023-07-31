القومى للمرأة يهنئ منتخب مصر لناشئات الخماسى الحديث بعد حصد ذهبيتين ببطولة العالم

كتب محمود راغب

تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه بخالص التهنئة إلى فريق منتخب مصر للخماسي الحديث للناشئات والذي نجح في حصد ميداليتان ذهبيتين في بطولة العالم للناشئات تحت 19 سنة والتى أقيمت فى تركيا .

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ فخرها وسعادتها بهذا الإنجاز المتميز الذي حققته ناشئات مصر للخماسى الحديث واللاتي شرفن مصر في هذا البطولةالدولية، مؤكدة أن هذا الانجاز هو نتيجة كفاح ومثابرة من قبل لاعبات المنتخب المصري .

وأضافت: فخورة بكل فتاة مصرية تسعى لتحقيق حلمها والوصول إلى أعلى المراكز " ، مؤكدة أنه يجب الاهتمام في الإستثمار في هؤلاء الفتيات فهن أمل مصر ومستقبلها القادم ، متمنية التوفيق والنجاح لكل فتيات مصر وتحقيق المزيد من النجاحات .

وجاءت ميداليات مصر الذهبية لكل من: ملك إسماعيل بمنافسات الفردي سيدات برصيد 1391 نقطة متفوقة على لاعبة كوريا الجنوبية سومين شين التي أحرزت الفضية برصيد 1385 نقطة ولاعبة المجر زورا زيمان التي حققت البرونزية برصيد 1369 نقطة.

وأحرز المنتخب المصري للسيدات ذهبية الفرق برصيد 4055 نقطة متقدمًا على منتخب المجر الذي حقق الفضية برصيد 4028 نقطة ومنتخب فرنسا الذي فاز بالبرونزية برصيد 4018 نقطة.