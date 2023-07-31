اليوم السابع
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القومى للمرأة يهنئ الدكتورة رانيا يحيى لتوليها منصب عميدة بأكاديمية الفنون

الإثنين، 31 يوليو 2023 06:59 م
القومى للمرأة يهنئ الدكتورة رانيا يحيى لتوليها منصب عميدة بأكاديمية الفنون الدكتورة مايا مرسى
كتب محمود راغب

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تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلى الدكتورة رانيا يحيي عضوة المجلس القومي للمرأة لتوليها منصب عميدة المعهد العالى للنقد الفنى بأكاديمية الفنون.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها لاختيار الدكتور رانيا يحي لهذا المنصب الهام، مؤكدة أن هذا المنصب مستحق للدكتورة رانيا يحيي  لاسهاماتها الثقافية والفنية المتعددة، وتمثيلها المشرف لمصر فى العديد من المحافل الدولية ، علاوة على مؤلفاتها الفنية وكتاباتها الموسيقية الهامة  ،  مؤكدة أنها نموذج مشرف للمرأة المصرية نفخر به جميعا، متمنيه لها المزيد من التقدم والنجاح.

جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا يحيي هي عضوة المجلس القومي للمرأة، ومقررة لجنة الفنون والآداب ، وحاصلة على زمالة كلية الدفاع الوطنى بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وعازفة فلوت بأوركسترا أوبرا القاهرة منذ 1995 وحتى الآن، كما أنها عضوة مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، وعضوة المجلس الأعلى للثقافة لجنة الشباب ، وحصلت مؤخرا على جائزة الدولة للتفوق في الفنون عام 2023، كما مُنحت لقب الأم المثالية من دار الأوبرا المصرية لعام 2023، وتم تكريمها بمهرجان "بابل" الدولي الخامس عشر، في العراق، بحضور وزير الثقافة العراقي، ولفيف من الشخصيات الدبلوماسية والعامة العراقية.


القومى للمراه

المجلس القومى للمرأة

مايا مرسى

اكاديميه الفنون



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