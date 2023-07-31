اليوم السابع
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"القومى للمرأة" مهنئا الفتيات الأوائل بالثانوية العامة: أدخلتن الفرح على قلوب الجميع

الإثنين، 31 يوليو 2023 06:40 م
"القومى للمرأة" مهنئا الفتيات الأوائل بالثانوية العامة: أدخلتن الفرح على قلوب الجميع الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب

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يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني الى الفتيات الأوائل في الثانوية العامة لعام 2023.

 

وأعربت الدكتورة مايا مرسى عن سعادتها وفخرها بنجاحهن المشرف ، وحصولهن على العديد من المراكز الأولى في شعب الثانوية العامة وعلى مستوى مكفوفي الجمهورية والدمج التعليمي لهذا العام، قائلة:" أدخلتن الفرح والسعادة على قلوب الجميع اليوم ، وهذا النجاح هو بداية الطريق لنجاحات أكبر ومستقبل أكثر اشراقا فى ظل عصر ذهبى وقيادة سياسية تدعم فتيات مصر بكل قوة " ، متمنيه لهن المزيد من النجاح والتوفيق واستكمال دراستهن بتفوق وتحقيق أحلامهن.

 

ووجهت رئيسة المجلس تحية تقدير لأولياء أمور جميع الطالبات والطلاب لجهودهم الكبيرة على مدار عام دراسى كامل في رعاية بناتهم وأبنائهم ودعمهم والاهتمام بهم  وتشجيعهم حتى اجتازوا هذه المرحلة الهامة من التعليم .

 


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