العلاج بالخلايا الجذعية لهشاشة العظام.. من هم المرضى المناسبون لهذا الإجراء

كتبت إيناس البنا

هشاشة العظام هي مشكلة صحية كبيرة تظهر في المرضى الذين تزيد أعمارهم على 50-55 عامًا وقد أصبحت سببًا شائعًا للإعاقة لدى العديد من الأشخاص.

وفقًا لموقع "healthline"، الفصال العظمي هو مرض تنكسي يصيب النسيج الضام، ويؤثر بشكل رئيسي على الغضروف المفصلي لمفصل الورك والركبة. يتآكل الغضروف في المفصل تدريجيًا ما يجعل من الصعب أداء الأنشطة اليومية مثل المشي أو صعود السلالم.

هناك العديد من العلاجات لتقليل آلام المفاصل وعدم الراحة في المشي. لكن معظم هذه العلاجات يمكن أن تساعد فقط مؤقتًا ولا يمكنها العمل داخليًا. في المراحل المتقدمة من المرض ، استبدال المفاصل هو النصيحة الوحيدة التي لها حدودها الخاصة. العلاج الذي يساعد على إبطاء تقدم المرض هو حاجة ساعة. هنا يأتي العلاج بالخلايا الجذعية في الصورة.

علاج هشاشة العظام بالخلايا الجذعية: كيف يعمل؟

يمكن أن يبطئ العلاج بالخلايا الجذعية من تآكل الأنسجة وتمزقها بحيث يمكن تأخير تطور المرض، أثبتت الخلايا الجذعية أنها مرشح واعد لتجديد الغضاريف.

الخلايا الجذعية هي خلايا غير متمايزة يمكنها التمايز إلى خلايا متخصصة مثل الخلايا العظمية والخلايا الغضروفية والخلايا الشحمية وما إلى ذلك، الخلايا الجذعية قادرة أيضًا على تقليل الالتهاب عن طريق إطلاق عوامل نمو مهمة وبعض البروتينات الضرورية للتغلب على هشاشة العظام.

الهدف من استخدام الخلايا الجذعية هو دعم عملية الشفاء الذاتي لغضروف مفصل الركبة مما يؤدي إلى التخفيف من أعراض هشاشة العظام، يتم الحصول عليها من مصادر مختلفة مثل نخاع العظام والأنسجة الدهنية والحبل السري وزرعها في المنطقة المصابة، من خلال العلاج القائم على الخلايا الجذعية ، يعاني مرضى هشاشة العظام من تخفيف الآلام بشكل كبير وتصبح حركات مفاصلهم أكثر حرية حيث تزيل الخلايا وعوامل النمو الأنسجة التالفة وتجدد الأنسجة الجديدة.

هل يمكن أن يفيد العلاج بالخلايا الجذعية جميع مرضى هشاشة العظام؟

يوفر علاج الخلايا الجذعية ميزة كبيرة تتمثل في الانتعاش السريع والهادئ نسبيًا، اعتبارًا من اليوم ، ثبت أن العلاج بالخلايا الجذعية هو شكل مفيد من العلاج لتخفيف الأعراض وقد يؤخر التقدم في المراحل المبكرة من هشاشة العظام ، أي في المرحلة 1 والمرحلة 2. ومع ذلك ، لا يوجد دليل داعم في العلاج من هشاشة العظام المتقدمة.

يتم تقديم المشورة للمرضى المناسبين لهذا الإجراء ويمكن القيام بهذا الإجراء تحت الرعاية النهارية حيث يقوم الطبيب في البداية بإعطاء دواء مخدر على عظم الحوض وسحب الخلايا الجذعية من نخاع العظم.

بمجرد الحصول على الخلايا الجذعية ، تتم معالجتها في آلات تجارية ويتم حقن التركيز الذي تم الحصول عليه في مفصل الركبة تحت توجيه الموجات فوق الصوتية، قد يحتاج المريض إلى مساعدة من عصا للمشي في الأسبوعين الأولين. في وقت لاحق يمكنهم بسهولة القيام بالأنشطة اليومية.