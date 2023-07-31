العثور على جثة متحللة لشاب بمياه ترعة فى الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

استقبل مستشفى بلبيس العام بالشرقية، اليوم، جثة متحللة لشاب من محافظة القاهرة، عثر عليه بمياه ترعة الإسماعيلية، وتم نقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى وتم إخطار النيابة العامة.



تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بلاغا من مركز شرطة بلبيس، بالعثور على جثة متحللة لشاب بمياه ترعة الإسماعيلية.



وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين من التحريات أن الجثة لشاب من منطقة الشرابية محافظة القاهرة ويدعى" محمد أ ذ" 21 سنة، وبتوقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة مفتش الصحة تبين أن الجثة فى حالة تحلل، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة أمرت بالتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى بلبيس العام، وطلبت التحريات حول الواقعة.







