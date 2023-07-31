السيطرة على حريق فى محل كماليات سيارات دون خسائر بشرية فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية، على حريق اندلع قبل قليل من مساء اليوم الاثنين، بمحل كماليات سيارت في شارع الثلاثيني التابع دائرة ثان الإسماعيلية، ذلك قبل تسلل النيران إلى المبانى المجاورة للمحل دون خسائر بشرية.