السيطرة على حريق فى محل كماليات سيارات دون خسائر بشرية فى الإسماعيلية

سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية، على حريق اندلع قبل قليل من مساء اليوم الاثنين، بمحل كماليات سيارت في شارع الثلاثيني التابع دائرة ثان الإسماعيلية، ذلك قبل تسلل النيران إلى المبانى المجاورة للمحل دون خسائر بشرية.
تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة، يفيد باندلاع حريق بمحل كماليات سيارت في شارع الثلاثيني التابع دائرة ثان الإسماعيلية، وأمام مدرسة السلام .
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع إلى مكان الحريق .
وتمكنت قوات الحماية المدنية من اخماد الحريق وذلك دون خسائر بشرية .
وتواصل قوات الحماية المدنية إجراء عمليات التبريد والتي يعقبها إعداد تقرير مفصل الحريق واسبابه وتحرير المحاضر اللازمة.
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