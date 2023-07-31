اليوم السابع
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الإثنين، 31 يوليو 2023 08:55 م
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الحماية المدنية تتمكن من السيطرة على حريق منزل فى قرية الخطاطبة بالمنوفية

الإثنين، 31 يوليو 2023 08:35 م
الحماية المدنية تتمكن من السيطرة على حريق منزل فى قرية الخطاطبة بالمنوفية حريق - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنوفية، من السيطرة على حريق داخل منزل مكون من ثلاث أدوار بقرية الخطاطبة التابعة لمركز السادات ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى مدير أمن المنوفية إخطارا من العقيد نضال المغربي مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بقرية الخطاطبة، بنشوب حريق هائل داخل منزل أحد الأهالي.
 
بالانتقال والفحص تبين أن المنزل مكون من ثلاث أدوار بقرية الخطاطبة التابعة لدائرة مركز شرطة السادات، ملك ط، ع، ب ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 5 سيارات السيطرة على الحريق الهائل داخل المنزل، ونجحت القوات من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمنازل المجاورة، ولم يحدث إصابات أو خسائر بشرية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 

محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

حريق

قرية الخطاطبة



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