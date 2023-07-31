السيطرة على حريقى شقة ومنزل فى الوراق وأوسيم

كتب: بهجت أبو ضيف

تمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة حريق اشتعل بشقة سكنية في الوراق، وإخماده دون إصابات، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد اشتعال حريق بشقة سكنية في الوراق، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وفرضوا كردونا أمنيا، وتمكنوا من محاصرة الحريق وإخماده قبل امتداده للعقارات المجاورة دون إصابات، وأجرى رجال المباحث معاينة للشقة لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.