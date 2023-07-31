الرابع على الثانوية العامة: هدفى الالتحاق بالهندسة ومثلى الأعلى الدكتور فاروق الباز

المنوفية - محمد فتحى

حالة من السعادة والفرحة، سيطرت على منزل الطالب أسامة محمد يوسف نصار الحاصل على المركز الرابع على مستوى الجمهورية للثانوية العامة، شعبة علمى رياضة، طالب بمدرسة التربية الإسلامية التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية بمحافظة المنوفية.



الطالب أسامة محمد يوسف نصار الحاصل على المركز الرابع على مستوى الجمهورية

ويقول أسامة محمد يوسف نصار الحاصل على المركز الرابع شعبة علمى رياضة، إنه تلقى خبر حصول على مركز ضمن أوائل الجمهورية من الدكتور محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، ومدير مدرسة التربية الإسلامية الخاصة .

ويشير الحاصل على المركز الرابع على مستوى الجمهورية، كنت أذاكر يوميا من 5 إلى 6 ساعات يوميا، وأحافظ على أداء الصلوات الخمس فى أوقاتها .

ويضيف أسامة محمد هدفى هو الالتحاق بكلية الهندسة ومثلى الأعلى فى الحياة الدكتور فاروق الباز العالم المصرى الشهير، مؤكدا أن الفضل لله أولا ثم ووالدى ووالدتى الذين بذلوا مزيد من الجهد والتعب لتوفير كافة متطلبات.