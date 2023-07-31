الرابع على الثانوية العامة: هدفى الالتحاق بالهندسة ومثلى الأعلى الدكتور فاروق الباز

حالة من السعادة والفرحة، سيطرت على منزل الطالب أسامة محمد يوسف نصار الحاصل على المركز الرابع على مستوى الجمهورية للثانوية العامة، شعبة علمى رياضة، طالب بمدرسة التربية الإسلامية التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية بمحافظة المنوفية.
الطالب أسامة محمد يوسف نصار الحاصل على المركز الرابع على مستوى الجمهورية
ويقول أسامة محمد يوسف نصار الحاصل على المركز الرابع شعبة علمى رياضة، إنه تلقى خبر حصول على مركز ضمن أوائل الجمهورية من الدكتور محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، ومدير مدرسة التربية الإسلامية الخاصة .
ويشير الحاصل على المركز الرابع على مستوى الجمهورية، كنت أذاكر يوميا من 5 إلى 6 ساعات يوميا، وأحافظ على أداء الصلوات الخمس فى أوقاتها .
ويضيف أسامة محمد هدفى هو الالتحاق بكلية الهندسة ومثلى الأعلى فى الحياة الدكتور فاروق الباز العالم المصرى الشهير، مؤكدا أن الفضل لله أولا ثم ووالدى ووالدتى الذين بذلوا مزيد من الجهد والتعب لتوفير كافة متطلبات.
وكان أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن النسبة العامة للنجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023، بلغت 78.8%، موضحة أنه سيتم عقد مؤتمر صحفى ظهر غدا الإثنين لإعلان تفاصيل النتيجة بشكل كامل وأسماء الأوائل، موضحا أن عدد أوائل الثانوية العامة وصل إلى 30 طالبا وطالبة.
وجه الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة قائلا: أبنائي الطلاب والطالبات الأعزاء..أتوجه لكم بخالص التهنئة بمناسبة اعتماد نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، رسالتي لأبنائي الطلاب، نتيجة الامتحانات هي بداية لمرحلة جديدة أتمنى من الله عز وجل أن يجعل لكم فيها مستقبلا مشرقا يلبي أهدافكم وتطلعاتكم، وأود أن أذكركم بأن النجاح فى الحياه العمليه ليس مرتبطا بالمجموع فى الثانوية العامة فاجتهدوا وثابروا واكتسبوا المهارات والمعرفة والقدرات فهي سبيلكم لتحقيق آمالكم ومواكبة تطورات العصر الذي بات فيه العلم والمعرفة وتطوير المهارات من الركائز الأساسية لوظائف المستقبل.
وتابع الوزير: رسالتي لأولياء الأمور، ثقوا في أبنائكم وفروا لهم الحب و الطمأنينة وادعموا اختياراتهم أيا كانت وساهموا في تطوير قدراتهم ومهدوا لهم السبل فصناعة النجاح والتفوق لا تتوقف عند النتائج فقط ولكن بامتلاك القدرات واستدامة تطويرها على أسس سليمة من التعلم والمعرفة، وأتقدم بخالص الشكر والتقدير والامتنان لكافة العاملين فى وزاره التربية والتعليم وزملائي المعلمين لما بذلوه من جهد ضخم خلال عام دراسى كامل.
وينشر "اليوم السابع" رابط نتيجة الثانوية العامة 2023، قبل ساعات من إعلانها رسميا، حيث من المقرر أن تعلن نتيجة الثانوية العامة 2023، غدا الاثنين 31 يوليو الحالي، ويمكن للطلاب الدخول والتسجيل على الرابط التالى للحصول على النتيجة فور إعلانها على اليوم السابع"
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