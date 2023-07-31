اليوم السابع
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الرئيس السيسي يستقبل "أبو مازن" ويؤكد دعم مصر الثابت والتاريخى للشعب الفلسطينى

الإثنين، 31 يوليو 2023 03:28 م
الرئيس السيسي يستقبل "أبو مازن" ويؤكد دعم مصر الثابت والتاريخى للشعب الفلسطينى خلال اللقاء
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن.

 

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى أن الرئيس رحب بالرئيس الفلسطينى فى مصر، مؤكدًا دعم مصر الثابت والتاريخى للشعب الفلسطينى الشقيق، ومعربًا عن ترحيب مصر باستضافة اجتماع الفصائل الفلسطينية الذى انعقد يوم أمس بمدينة العلمين الجديدة بحضور الرئيس الفلسطينى، خاصةً ما يتعلق باستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة بهدف الوصول إلى إنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.

 

 
الرئيس السيسى يستقبل أبو مازن (1)
الرئيس السيسى يستقبل أبو مازن 

الرئيس السيسى يستقبل أبو مازن (2)
الرئيس السيسى يستقبل أبو مازن 

الرئيس السيسى يستقبل أبو مازن (3)
الرئيس السيسى يستقبل أبو مازن 

الرئيس السيسى يستقبل أبو مازن (4)
الرئيس السيسى يستقبل أبو مازن 

 


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