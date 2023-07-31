الداخلية تضبط لصوص الهواتف المحمولة في القاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية في ضبط شخصين حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، لقيامهما بسرقة هاتف محمول من ربة منزل حال سيرها بدائرة القسم بأسلوب "الخطف"، وبمواجهتهمـا إعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أقرا بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة ، وأضافا بإرتكاب 7 وقائع أخرى بذات الأسلوب كما تم بإرشادهمــــا ضبط الهواتف المحمولة المُستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية مالك محل هواتف مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبإستدعاء المجنى عليهـــــم تعرفوا على الهواتف المحمولة.

وأسفرت الجهود عن ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، لقيامه بسرقة هاتف محمول من إحدى السيدات بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة" أمكن التوصل للمجنى عليها، وبإستدعائها تعرفت على الهاتف المحمول واتهمته بالسرقة، وبتطوير مناقشته إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بذات الأسلوب ، كما أضاف بإرتكاب 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، تم بإرشاده ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكنه، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

وأثمرت الجهود عن ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة التبين، لقيامه بسرقة إحدى الصيدليات بدائرة القسم بأسلوب "كسر القفل" بإستخدام زردية "تم ضبطها"، وبحوزته (كمية من الأدوية مختلفة الأنواع - مبلغ مالى) وبمواجهته إعترف بمزاوله نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المساكن والمحلات التجارية ، كما أضاف بإرتكابه 5 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، كما تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها بمحل سكنه ، وإنفاقه المبالغ المالية على متطلباته الشخصية، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

وتمكنت الجهود من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، لقيامه بسرقة (كمية من المشغولات الذهبية - مبلغ مالــى) من مسكن أحد المواطنين - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المُستولى عليها بمسكنه، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة.