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الحماية المدنية فى الجيزة تسيطر على حريق شقتين دون إصابات

الإثنين، 31 يوليو 2023 11:11 ص
الحماية المدنية فى الجيزة تسيطر على حريق شقتين دون إصابات السيطرة على حريق-أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى شارع جمال عبد الناصر المتفرع من شارع العشرين بمنطقة فيصل، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه دون إصابات.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى فيصل، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.
 
كما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى قرية الشوبك الغربى بمنطقة البدرشين، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه دون إصابات.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى البدرشين وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

 


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