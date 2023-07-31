الحماية المدنية تنقذ 3 أشخاص من حريق مروع بالقاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الحماية المدنية في إنقاذ 3 أشخاص من حريق مروع فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والإستجابة الفورية مع كافة البلاغات والحوادث.

تبلغ لقسم شرطة ثان مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة بوجود حريق بإحدى الشقق بدائرة القسم، وعلى الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة لمحل البلاغ وتبين وجود حريق بشقة بالطابق الرابع وإمتداد الحريق من الطابق الرابع حتى الطابق العاشر بعقار مكون من 10 طوابق بمحل البلاغ ، وأسفر الحريق عن إصابة قاطن الشقة بالطابق الرابع بحروق بسيطة متفرقة بالجسم، ونجحت القوات فى إنقاذ 3 أشخاص منهم سيدة مسنة من قاطنى الطابق الخامس وإنقاذ 11 شخص من قاطنى الطابق السابع والثامن.

كما تمكنت القوات من السيطرة على الحريق ومنع إمتداد النيران للشقق من الداخل ونجحت فى إخماد الحريق، ولاقى سرعة إنتقال القوات إستحسان أهالى المنطقة وتقدموا بالشكر لرجال الشرطة.