الثالثة على الثانوية العامة: "كنت بذاكر 45 دقيقة وأرتاح 10 دقائق"

حالة من السعادة والفرحة، والبكاء سيطرت على الطالبة فرح محمد قدرى الحاصلة على المركز الثالث على مستوى الجمهورية الشعبة الأدبية، بالثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية.

وبالرغم من تفوقها ضمن الأوائل فى نتيجة الثانوية العامة 2023 على المستوى التعليمى، إلا أنّها كانت لديها هوايات مفضلة تمارسها، ولم يقتصر وقتها على المذاكرة فقط طوال اليوم، بحسب ما أوضحته فى تصريح لـ "اليوم السابع"، ضمن هوايات الطالبة فرح محمد قدرى الثالث على الجمهورية فى الشعبة الأدبية، هى مشاهدة المسلسلات والأفلام الكورية، وتشجيع فريق النادى الأهلى.

وقالت فرح محمد قدرى، الثالثة على الشعبة الأدبية بالثانوية العامة من محافظة الإسكندرية، إنها كانت تصلى العشاء، وتلقى والدها اتصالا من وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، وأخبرها بحصولها على المركز الثالث على مستوى الجمهورية، وانهارت من البكاء عقب سماعها خبر حصولها على المركز الثالث على مستوى الجمهورية.

وأضافت فرح محمد قدرى لـ"اليوم السابع"، أنها فى أول كلمها توجة كل الشكر لكل من ساندها فى الثانوية العامة وحصولها على ذلك المركز ومجهود المدرسين، الذين كانوا سندا ويعملون معى حتى الساعة 12 ليلا، مضيفة:"كنت أنزل سنتر تعليمى فى 3 مواد وكنت أسمع المادة مرتين وثلاثة للمراجعة المادة بشكل جيد وبذاكر 45 دقيقة وارتاح لمدة 10 دقائق، وبشكر بابا وماما وقفوا جنبى كتير ومكنش فى ضغط نهائى فى المنزل ولا فى المذاكرة.

وتابعت فرح، إنها تتمنى أن تدخل كلية الألسن.

وعن الهوايات التى تحبها قالت إنها تحب الأفلام الكورية وتشاهدها بشكل مستمر، وأنها تحب تشجيع النادى الأهلى، مشيرة إلى أنها حتى الآن تنهار من البكاء بسبب الفرحة التى تغمرها.

ومن جانبه هنأ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أوائل الثانوية العامة، موضحا أنه سيتم تكريمهم اليوم كما سيتم تكريمهم مة ثانية لاحقا، كما وجه الوزير الشكر للإعلام لما بذلوه من جهد، قائلا: التعليم قضية مجتمع.

ومنح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أوائل الثانوية العامة شهادات تقدير.

أعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نسب النجاح فى كل شعبة فى نتيجة الثانوية العامة 2023، موضحا أن نسبة النجاح فى علمى علوم: 78.62% ونسبة النجاح فى علمى رياضة: 79.78%، ونسبة النجاح فى الادبى: 78.74%

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن النسبة العامة للنجاح فى نتيجة الثانوية العامة 2023 بلغت 78.81% مقابل 74.47 فى نتيجة الثانوية العامة العام الماضى.