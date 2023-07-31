اليوم السابع
Ads
الإثنين، 31 يوليو 2023 02:05 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير التعليم: 38 ألفا و715 طالبا حصلوا على الدرجة النهائية فى الكيمياء

الإثنين، 31 يوليو 2023 01:41 م
وزير التعليم: 38 ألفا و715 طالبا حصلوا على الدرجة النهائية فى الكيمياء الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عدد الطلاب الحاصلين على النهاية العظمى في امتحانات الثانوية العامة وفق المواد للعام الدراسي 2022/2023، وذلك على النحو التالي:

-مادة اللغة العربية – عدد الحاصلين على النهاية العظمى 4049 طالبا.

-مادة اللغة الأجنبية الأولى – عدد الحاصلين على النهاية العظمى 6131 طالبا.

-مادة اللغة الأجنبية الثانية - عدد الحاصلين على النهاية العظمى 159703 طلاب.

-مادة الكيمياء - عدد الحاصلين على النهاية العظمى 38715 طالبا.

-مادة الأحياء - عدد الحاصلين على النهاية العظمى 17313 طالبا.

-مادة الجيولوجيا وعلوم البيئة - عدد الحاصلين على النهاية العظمى 16851 طالبا.

-مادة الفيزياء - عدد الحاصلين على النهاية العظمى 13985 طالبا.

-مادة الرياضيات التطبيقية - عدد الحاصلين على النهاية العظمى 4683 طالبا.

-مادة الجغرافيا - عدد الحاصلين على النهاية العظمى 18956 طالبا.

-مادة علم النفس والاجتماع - عدد الحاصلين على النهاية العظمى 14352 طالبا.

-مادة التاريخ - عدد الحاصلين على النهاية العظمى 1801 طالب.

-مادة الفلسفة والمنطق - عدد الحاصلين على النهاية العظمى 26258 طالبا.

-مادة الرياضيات البحتى - عدد الحاصلين على النهاية العظمى 1548 طالبا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد الآن لإعلان تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023، ونسب النجاح ودرجات أوائل الثانوية العامة والمجاميع التكرارية، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وهنأ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أوائل الثانوية العامة، موضحا أنه سيتم تكريمهم اليوم كما سيتم تكريمهم مة ثانية لاحقا، كما وجه الوزير الشكر للإعلام لما بذلوه من جهد، قائلا: التعليم قضية مجتمع.

وأعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، نسب النجاح في كل شعبة في نتيجة الثانوية العامة 2023، موضحا أن نسبة النجاح في علمي علوم : 78.62% ونسبة النجاح في علمي رياضة : 79.78%، ونسبة النجاح في الادبي : 78.74%

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن النسبة العامة للنجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 بلغت 78.81% مقابل 74.47 في نتيجة الثانوية العامة العام الماضي .


نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجه الثانويه العامه

الثانوية العامة 2023

الثانويه العامه 2023

اعلان نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة على اليوم السابع

نتيجه الثانويه على اليوم السابع

اعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

الثانوية العامة

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد نتيجة الثانوية العامة

متى تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023

طلاب الثانوية العامة

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد ظهور نتيجه الثانويه العامه 2023

اليوم السابع بلس

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

بوابة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة 2023 الاوائل

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس اليوم السابع

ميعاد نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم



الموضوعات المتعلقة

وزير التعليم: التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2023 تبدأ الخميس المقبل

الإثنين، 31 يوليو 2023 01:33 م

تعرف على عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية فى كل مواد الثانوية العامة

الإثنين، 31 يوليو 2023 01:31 م

82 % نتيجة طالب الثانوية العامة الذى غرق قبل ظهورها في بورسعيد

الإثنين، 31 يوليو 2023 01:28 م

وزير التعليم يكرم أوائل الثانوية العامة 2023 ويمنحهم شهادات تقدير

الإثنين، 31 يوليو 2023 01:22 م

وزير التعليم: رسوب 42 ألفا و348 طالبا بامتحانات الثانوية العامة 2023

الإثنين، 31 يوليو 2023 01:20 م

تفاصيل ظهور نتيجة الثانوية العامة وإتاحتها على موقع اليوم السابع.. فيديو

الإثنين، 31 يوليو 2023 01:18 م

وزير التعليم: شرائح ومجاميع الثانوية العامة متزنة

الإثنين، 31 يوليو 2023 01:09 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة