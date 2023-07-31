وزير التعليم: 38 ألفا و715 طالبا حصلوا على الدرجة النهائية فى الكيمياء

كتبت – مرام محمد

كشفت الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عدد الطلاب الحاصلين على النهاية العظمى في امتحانات الثانوية العامة وفق المواد للعام الدراسي 2022/2023، وذلك على النحو التالي:

-مادة اللغة العربية – عدد الحاصلين على النهاية العظمى 4049 طالبا.

-مادة اللغة الأجنبية الأولى – عدد الحاصلين على النهاية العظمى 6131 طالبا.

-مادة اللغة الأجنبية الثانية - عدد الحاصلين على النهاية العظمى 159703 طلاب.

-مادة الكيمياء - عدد الحاصلين على النهاية العظمى 38715 طالبا.

-مادة الأحياء - عدد الحاصلين على النهاية العظمى 17313 طالبا.

-مادة الجيولوجيا وعلوم البيئة - عدد الحاصلين على النهاية العظمى 16851 طالبا.

-مادة الفيزياء - عدد الحاصلين على النهاية العظمى 13985 طالبا.

-مادة الرياضيات التطبيقية - عدد الحاصلين على النهاية العظمى 4683 طالبا.

-مادة الجغرافيا - عدد الحاصلين على النهاية العظمى 18956 طالبا.

-مادة علم النفس والاجتماع - عدد الحاصلين على النهاية العظمى 14352 طالبا.

-مادة التاريخ - عدد الحاصلين على النهاية العظمى 1801 طالب.

-مادة الفلسفة والمنطق - عدد الحاصلين على النهاية العظمى 26258 طالبا.

-مادة الرياضيات البحتى - عدد الحاصلين على النهاية العظمى 1548 طالبا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد الآن لإعلان تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023، ونسب النجاح ودرجات أوائل الثانوية العامة والمجاميع التكرارية، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وهنأ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أوائل الثانوية العامة، موضحا أنه سيتم تكريمهم اليوم كما سيتم تكريمهم مة ثانية لاحقا، كما وجه الوزير الشكر للإعلام لما بذلوه من جهد، قائلا: التعليم قضية مجتمع.

وأعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، نسب النجاح في كل شعبة في نتيجة الثانوية العامة 2023، موضحا أن نسبة النجاح في علمي علوم : 78.62% ونسبة النجاح في علمي رياضة : 79.78%، ونسبة النجاح في الادبي : 78.74%

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن النسبة العامة للنجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 بلغت 78.81% مقابل 74.47 في نتيجة الثانوية العامة العام الماضي .