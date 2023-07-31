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"التموين" تبدأ صرف مقررات شهر أغسطس غدا لأصحاب البطاقات التموينية

الإثنين، 31 يوليو 2023 06:00 ص
"التموين" تبدأ صرف مقررات شهر أغسطس غدا لأصحاب البطاقات التموينية وزارة التموين والتجارة الداخلية
كتب ــ مدحت وهبة

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تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية،عن شهر أغسطس غدا الثلاثاء. 
 
وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات التموين ، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.
 
وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية وطرحها بأسعار مخفضة تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، كما توفر الوزارة ما يقرب من 31 سلعة وصنف من السلع على بطاقة التموين،ضمن المقررات التموينية.
 

التموين

اسعار السلع التموينية

مخزون السلع التموينية

السلع الغذائية

مخزون السلع الغذائية



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