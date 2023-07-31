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الأول مكرر على الثانوية العامة "علمى": سألتحق بكلية الطب قدوة بـ"مجدى يعقوب"

الإثنين، 31 يوليو 2023 12:28 م
الأول مكرر على الثانوية العامة "علمى": سألتحق بكلية الطب قدوة بـ"مجدى يعقوب" الطالب زياد عادل السعيد
كتب – محمود طه حسين

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عبر الطالب زياد عادل السعيد ابن محافظة البحيرة عن سعادته البالغة بحصوله على المركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة "شعبة علمي علوم" بمجموع 403 درجات، قائلا: "النتيجة صدمتني.. ماكنتش متوقع أكون الأول على الجمهورية، وكان كل توقعي إني أكون ضمن العشرة الأوائل.. بس الحمدلله ربنا كريم".

وقال "زياد" في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه كان ينظم وقته ويواظب على مذاكرة دروسه يوميا أولا بأول لفترات تصل لـ8 ساعات، مؤكدا أنه فخور بما حققه وقربه من تحقيق حلمه في الالتحاق بكلية الطب البشري قدوة بالدكتور مجدي يعقوب.

يُذكر أن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن النسبة العامة للنجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023، بلغت 78.8%، موضحا أن عدد أوائل الثانوية العامة وصل إلى 30 طالبا وطالبة.

وستعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة بعد قليل خلال المؤتمر الصحفى بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.


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نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجه الثانويه العامه

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