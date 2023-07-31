ابن البحيرة الأول مكرر على الثانوية العامة: طموحى أن أكون عالما فى الطب

البحيرة - ناصر جودة

شهدت مدينة أبو المطامير بالبحيرة حالة من الفرحة الغامرة، بعد حصول أحد أبنائها على المركز الأول مكرر فى امتحانات الثانوية العامة شعبة علمى علوم.

وتوافد الأهالى على منزل الطالب زياد عادل السعيد لتهنئته بعد اعتماد وزير التربية والتعليم لنتيجة الثانوية العامة وإعلان اسمه من أوائل الجمهورية.

وقد حصل زياد السعيد، من مدرسة حامد عبد الرازق الثانوية المشتركة بأبو المطامير بمحافظة البحيرة، على المركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية فى الشعبة العلمية - علوم، بمجموع 403 درجات.

وقال الطالب المتفوق زياد السعيد، الأول مكرر علمي علوم على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة 2023، إنه لم يكن يتوقع أن يكون ضمن العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية، وإن رضا والديه عنه هو من أوصله إلى هذا المركز الدراسى المتقدم.

وأضاف، أن حلم حياته أن يلتحق بكلية الطب ويتخصص فى فرع نادر من العلوم، وذلك لإضافة شيء جديد للإنسانية، وأن مثله الأعلى هو الدكتور مجدي يعقوب الذى شرف مصر عالميا طوال العقود الماضية، وما زال حاضرا بقوة خلال هذه الأيام بأعماله الخيرية اللافتة.

وكان الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد اعتمد نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى بنسبة نجاح 78.8%.

وهنأ الدكتور رضا حجازى أوائل الثانوية العامة، خلال الاتصال بهم هاتفيا، معربا عن سعادته بتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة، متمنيا لهم مواصلة التفوق والتوفيق فى دراستهم الجامعية.