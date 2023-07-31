اليوم السابع
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إصابة 13 شخصا فى حادث تصادم سيارتين بالفيوم

الإثنين، 31 يوليو 2023 11:49 ص
إصابة 13 شخصا فى حادث تصادم سيارتين بالفيوم إسعاف - أرشيفية
الفيوم رباب الجالى

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أصيب 13 شخصا في حادث تصادم وقع بين سيارة ربع نقل وأخري ملاكي بطريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى ملاكي بطريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي بعد كوبري الطريق الإقليمي بالقرب من إسعاف طهطا.
 
وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 13 شخصا، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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