إصابة 4 أشخاص إثر حادث اصطدام سيارة ملاكى برصيف الطريق فى أطفيح

كتب: عبد الرحمن سيد

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكى برصيف الطريق الصحراوى الشرقى فى منطقة أطفيح وتم نقلهم الي المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل .

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى برصيف الطريق فى أطفيح ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكى أختلت عجلة القيادة بيد السائق واصطدمت السيارة بالرصيف نتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص جري نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.