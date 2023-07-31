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إصابة 4 أشخاص إثر حادث اصطدام سيارة ملاكى برصيف الطريق فى أطفيح

الإثنين، 31 يوليو 2023 11:09 ص
إصابة 4 أشخاص إثر حادث اصطدام سيارة ملاكى برصيف الطريق فى أطفيح حادث تصادم - أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكى برصيف الطريق الصحراوى الشرقى فى منطقة أطفيح وتم نقلهم الي المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل .
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى برصيف الطريق فى أطفيح ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكى أختلت عجلة القيادة بيد السائق واصطدمت السيارة بالرصيف نتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص جري نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
 
 
 
 
 

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