إصابة شخص نتيجة انقلاب سيارة على طريق الإسماعيلية - بورسعيد

الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

أصيب شخص فى حادث انقلاب سيارة جامبو بطريق الإسماعيلية بورسعيد ، أمام الوحدة الصحية لقرية الرياح التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب.

تلقى المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة اخطار يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة جامبو رقم "و ب أ 9528" على طريق الإسماعيلية بورسعيد أمام الوحدة الصحية بقريه الرياح التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب مما أسفر عن إصابة شخص.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بقيادة الدكتور مصعب البدراوي مدير الفرع بسيارة إسعاف لنقل المصاب إلى مستشفى أبو خليفة للطوارىء.

وقالت مصادر طبية في مستشفى أبو خليفة للطوارىء إن المصاب وصل إلى المستشفى وهو يعاني من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم حيث تم اسعافه وايداعه في المستشفي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.