اليوم السابع
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إحالة المتهمين بسرقة الشقق فى شبرا للمحاكمة

الإثنين، 31 يوليو 2023 05:35 م
إحالة المتهمين بسرقة الشقق فى شبرا للمحاكمة سرقة ــ أرشيفية
كتب ـ كريم صبحى

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قررت نيابة شبرا، إحالة عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة الشقق بأسلوب "التسلق"، اعترف المتهمون بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق المغلقة عقب مراقبتها وبيع المسروقات لأحد التجار على علم أنها من متحصلات سرقة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة شبرا، وبحوزتهما مبلغ مالى لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة سور حديدى من داخل عقار، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن بأسلوب "التسلق"، وأقرا بارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كل المسروقات لدى عميلهما "سيئ النية"، وأضافا بأن المبلغ المالى من متحصلات واقعة سرقة.

 

 

 

 


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