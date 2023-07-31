أعراض ارتفاع نسبة الكوليسترول.. 5 علامات تحذيرية يجب الانتباه إليها في أصابعك وقدميك

كتبت إيناس البنا

الكوليسترول مادة دهنية شمعية توجد في الدم، لكي يعمل الجسم بشكل فعال ويصنع الهرمونات الأساسية، يحتاج الجسم إلى الكوليسترول، ومع ذلك ، قد يكون ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم ضارًا بصحتك.

هناك العديد من العوامل التي تساهم بشكل كبير في ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، على سبيل المثال لا الحصر - تناول الأطعمة الدهنية ، وعدم ممارسة الرياضة بانتظام ، والتدخين ، والإفراط في شرب الكحول، والإفراط في الدهون في الجسم ، والحالات المزمنة غير الخاضعة للإدارة مثل مرض السكري ، ارتفاع ضغط الدم، وما إلى ذلك. تأتي الحالة مع أعراض من صفر إلى خفيفة، ما يجعل من الصعب على المريض اكتشاف الحالة في مراحلها الأولية.

ومع ذلك وفقًا لموقع " TheHealthSite" هناك عدد قليل من التشوهات التي يمكن للمرء أن يلاحظها بسهولة في القدمين والساقين والتي يمكن أن تكون بعض الأعراض التحذيرية لارتفاع الكوليسترول في الدم.

كيف ترتبط مستويات الكوليسترول بالأصابع وأصابع القدم؟

ألم الأصابع والقدم هو أحد أكثر المؤشرات وضوحًا على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، يمكن أن تكون الأعراض ناجمة عن تراكم الكوليسترول الذي يضيق الأوعية الدموية في اليدين والساقين.

أعراض ارتفاع نسبة الكوليسترول

نظرًا لأنه نادرًا ما تظهر عليه علامات تحذير ويسبب ضررًا تدريجيًا بمرور الوقت، كثيرًا ما يشار إلى ارتفاع الكوليسترول على أنه "قاتل صامت"، ومع ذلك، يمكن أن تظهر أصابع اليدين والقدمين أحيانًا بعض العلامات التحذيرية لارتفاع الكوليسترول، وبعضها:

ألم الساق

يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم إلى تكوين لويحات في الساقين ، مما يعيق تدفق الدم ، ويسبب ألمًا يزداد سوءًا أثناء المشي.

ترسب اللون الأصفر

يمكن لأي شخص يعاني من فرط الكوليسترول السيئ في الدم أن يلاحظ أيضًا رواسب غير عادية للون الأصفر على جلدهم، خاصة حول العينين والنخيل وأسفل ظهور الساق.

تشكيل كتلة غير عادية

من الأعراض التحذيرية الأخرى لارتفاع الكوليسترول في الدم التطور غير المعتاد لرواسب اللون الأصفر (نمو متكتل للعضلات) على المرفقين والأرداف والنخيل.

قدم باردة

من أكثر العلامات غرابة لارتفاع الكوليسترول الذي يمكن للمرء أن يلاحظه في أقدامه وأصابع قدمه هي برودة القدم، لماذا يحدث هذا؟ عندما تكون مستويات الكوليسترول مرتفعة ، قد يرى المرء أيضًا ترسبات أو نموًا على الجفن العلوي باللون الأصفر والبرتقالي، بالإضافة إلى ذلك ، قد يعاني بعض الأشخاص أيضًا من برودة في القدمين أو الساقين.

أعراض أخرى

تشمل العلامات الأخرى تغيرات جسدية في الساقين والقدمين تؤدي إلى تحول الجلد والأظافر إلى اللون الأبيض أو الأصفر، وفقًا للأخصائيين الطبيين ، قد يؤدي ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم إلى نمو أظافرك بشكل أبطأ أو سماكتها أو حتى تشوهها.

كيف تدير مستويات الكوليسترول لديك؟

يزداد خطر الإصابة بالنوبات القلبية وأمراض القلب بسبب ارتفاع الكوليسترول، حتى بينما يمكنك التحكم في الكوليسترول بالأدوية المناسبة ، يمكنك أيضًا خفض الكوليسترول السيئ عن طريق إجراء بعض التغييرات السهلة في نمط الحياة.

تتضمن بعض التعديلات على نمط حياة المرء تناول الأطعمة الصحية للقلب والإقلاع عن التدخين وتعاطي الكحول، وممارسة الرياضة بشكل متكرر، والحفاظ على وزن صحي للجسم، لذلك يستغرق الأمر ساعة للحفاظ على مستويات الكوليسترول الصحية، بالإضافة إلى ذلك، تابع الأعراض واطلب المساعدة في أسرع وقت ممكن.