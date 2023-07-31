شعبة الذهب: إقبال محدود على شراء الذهب والجرام بـ 2155 جنيها

ننشر آخر تحديث في سعر الذهب اليوم الاثنين 31 يوليو 2023 في مصر، مع استقرار أسعار الذهب محليًا عند مستويات 2155 جنيها للجرام وسط إقبال محدود للغاية على الذهب وفق شعبة الذهب بالغرفة التجارية.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 21 يسجل 2155 جنيها.

عيار 18 يسجل 1847 جنيها.

 عيار 24 يسجل 2463 جنيها.

 الجنيه الذهب 17240 جنيها.