نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نشر اليوم السابع" نتيجة الثانوية العامة 2023، ويمكن للطلاب معرفة نتائجهم بالدخول برقم الجلوس.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

نتيجة الثانوية العامة 2023 بدرجات المواد على اليوم السابع

نشر اليوم السابع" نتيجة الثانوية العامة 2023، ويمكن للطلاب معرفة نتائجهم بالدخول برقم الجلوس، حيث تظهر النتيجة بالمجموع الكلى للطالب ودرجات المواد الدراسية، من هنا وزير التعليم: فتح باب التظلم على نتيجة الثانوية العامة و200 جنيه رسوم لكل مادة قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيتم فتح باب التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023، بعد 48 ساعة من إعلان النتيجة، مؤكدا أن تقديم التظلمات سيكون ورقيا فى الأماكن التى تحددها الوزارة بالمديريات التعليمية وسوف يسمح للطالب بالاطلاع على صورة من كراسة الإجابة الخاصة بالمادة المتظلم عليها، موضحا أن رسوم التظلم على المادة ستكون 200 جنيه.

التموين: شراء 150 ألف طن سكر خام برازيلى والاحتياطى يكفى حتى فبراير 2024

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطى الاستراتيجى للبلاد من السكر يكفى حتى فبراير 2024 بخلاف التعاقدات الحالية. أول أسبوع فى أغسطس.. تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية حتى السبت المقبل كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين 31 يوليو حتى السبت المقبل 5 أغسطس 2023، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء، مع ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم. فتح باب التسجيل لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات فى القاهرة أتاحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، لأولياء الأمور الذين لم يتمكنوا من تسجيل أبنائهم بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بذلك، اعتباراً من اليوم الإثنين حتى 2023/8/15. شعبة الذهب: إقبال محدود على شراء الذهب والجرام بـ 2155 جنيها ننشر آخر تحديث في سعر الذهب اليوم الاثنين 31 يوليو 2023 في مصر، مع استقرار أسعار الذهب محليًا عند مستويات 2155 جنيها للجرام وسط إقبال محدود للغاية على الذهب وفق شعبة الذهب بالغرفة التجارية. أسعار الذهب في مصر اليوم: أسعار الذهب في مصر اليوم: عيار 21 يسجل 2155 جنيها. عيار 18 يسجل 1847 جنيها. عيار 24 يسجل 2463 جنيها. الجنيه الذهب 17240 جنيها.

طقس حار على أغلب الأنحاء شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالقاهرة 35 درجة