أخبار البورصة اليوم الاثنين 31-7-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 31-7-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، آخر جلسات شهر يوليو، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.190 تريليون جنيه.



إيقاف التداول على 5 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: المشروعات الصناعية والهندسية، ومصر للفنادق، ويونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، والمشروعات الصناعية والهندسية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية.



البورصة تربح مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، آخر جلسات شهر يوليو، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.190 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 659.4 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 59.4 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.01% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.25%، والعرب على 3.74%، واستحوذت المؤسسات على 18.16% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.83%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 183.1 مليون جنيه، 38.5 مليون جنيه، 2.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 21 ألف جنيه، 102.3 مليون جنيه، 121.5 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 17595 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 3195 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 21365 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 7364 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 3530 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 5217 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 5241 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1347 نقطة.

وصعدت أسهم 71 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 58 شركة، ولم تتغير مستويات 75 شركة.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات بالم هيلز للتعمير، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 600 ألف سهم، 3.75 مليون سهم، 160 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 10 آلاف سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والحديد والصلب المصرية عدد 50 ألف سهم، 115 آلاف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي النصر للملابس والمنسوجات-كابو، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو عدد 2.6 مليون سهم، 1500 سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بالشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب 12665 سهم، واشترت إدارة شركة بالم هيلز للتعمير 4 آلاف سهم.

وفي نفس الصدد أعلنت شركة جدوى للتنمية الصناعية، اشترى المساهم نواف بن عبد الله بن إبراهيم بن دايل عدد 2.75 مليون سهم بسعر 1.362 جنيه بقيمة إجمالية 3.7 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 4.88% إلى 5.14%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.

بلتون

أعلنت شركة بلتون المالية القابضة، عن توقيع مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر للاستحواذ عليها، وذلك بعد إجراءات الفحص النافي للجهالة بعد استصدار الموافقات الرقابية الملزمة لها للقيام بهذه الدراسة النافية للجهالة، تمهيدًا لاستكمال عملية الاستحواذ سواء بطريقة مباشرة من خلال شركة بلتون أو إحدى شركاتها التابعة.



راية أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، عن نجاح شركة أمان للتوريق، في إتمام الإصدار الثاني من البرنامج الأولى من البرنامج (متعدد الإصدارات) بقيمة إجمالية قدرها 859 مليون جنيه تصدر على أربعة شرائح من خلال متحصلات وحقوقًا مالية ومستحقات آجلة الدفع مضمونة بقروض سيارات وتمويل استهلاكي باسم شركة أمان للتوريق، وتمت إحالة المحافظ المكونة للحقوق المالية المحالة من قبل شركتي أمان للخدمات المالية، وأمان للتمويل الاستهلاكي.



نتائج الأعمال أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023، وحققت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني إيرادات بلغت 240.9 مليون جنيه مقابل 198.6 مليون جنيه بنسبة نمو 121%، وتحولت الشركة للربحية 9.9 مليون جنيه مقابل خسائر 69 مليون جنيه.

وحققت الشركة العامة للصوامع والتخزين، مبيعات بلغت 1.1 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 794.7 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 33.65%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 141.9 مليون جنيه مقارنة مع 112.9 مليون جنيه بنسبة نمو 25.68%.

وحققت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، مبيعات بلغت 633.7 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 505 ملايين جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 125%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 82.5 مليون جنيه مقارنة مع 76.3 مليون جنيه بنسبة نمو 108%.