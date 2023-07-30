اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 يوليو 2023 08:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

"100 يوم صحة" فى الإسماعيلية لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية بالغرفة التجارية

الأحد، 30 يوليو 2023 07:51 م
"100 يوم صحة" فى الإسماعيلية لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية بالغرفة التجارية مبادرة 100 يوم صحة بالغرفة التجارية
الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتقلت فرق التوعية والتواصل المجتمعى وفرق التمريض بمبادرة 100يوم صحة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية وإشراف الدكتورة هويدا مرسى مدير إدارة صحة الإسماعيلية، إلى مقر الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، تحت شعار "انزل اكشف اطمن".
 
جاء ذلك في إطار الحرص علي تقديم خدمات المبادرة بالغرفة التجارية بمحافظة الاسماعيلية لجميع العاملين والمواطنين المترددين.
 
من جانبه وجه محمد السيد، مدير الغرفة التجارية، الإداريين بحسن آستقبال فريق المبادرة وتسهيل مهمتهم.
 
وشملت المبادرة، إكتشاف وعلاج الأمراض غير السارية والكشف عن الاعتلال الكلوي والإكتشاف المبكر وعلاج الأورام السرطانية ومبادرات دعم صحة المرأة المصرية وإكتشاف ضعف وفقدان السمع لدي الأطفال حديثي الولادة.
 
مبادرة 100 يوم صحة بالغرفة التجارية (1)
مبادرة 100 يوم صحة بالغرفة التجارية (1)

مبادرة 100 يوم صحة بالغرفة التجارية (2)
مبادرة 100 يوم صحة بالغرفة التجارية (2)

مبادرة 100 يوم صحة بالغرفة التجارية (3)
مبادرة 100 يوم صحة بالغرفة التجارية (3)

مبادرة 100 يوم صحة بالغرفة التجارية (4)
مبادرة 100 يوم صحة بالغرفة التجارية (4)

مبادرة 100 يوم صحة بالغرفة التجارية (5)
مبادرة 100 يوم صحة بالغرفة التجارية (5)

مبادرة 100 يوم صحة بالغرفة التجارية (6)
مبادرة 100 يوم صحة بالغرفة التجارية (6)

مبادرة 100 يوم صحة بالغرفة التجارية (7)
مبادرة 100 يوم صحة بالغرفة التجارية (7)

 


الاسماعيلية

صحة الاسماعيلية

الغرفة التجارية بالإسماعيلية

علاج الأورام السرطانية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة