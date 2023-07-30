"100 يوم صحة" فى الإسماعيلية لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية بالغرفة التجارية

الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

انتقلت فرق التوعية والتواصل المجتمعى وفرق التمريض ب مبادرة 100يوم صحة ، تنفيذا لتوجيهات الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية وإشراف الدكتورة هويدا مرسى مدير إدارة صحة الإسماعيلية، إلى مقر الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، تحت شعار "انزل اكشف اطمن".

جاء ذلك في إطار الحرص علي تقديم خدمات المبادرة بالغرفة التجارية بمحافظة الاسماعيلية لجميع العاملين والمواطنين المترددين.

من جانبه وجه محمد السيد، مدير الغرفة التجارية، الإداريين بحسن آستقبال فريق المبادرة وتسهيل مهمتهم.

وشملت المبادرة، إكتشاف وعلاج الأمراض غير السارية والكشف عن الاعتلال الكلوي والإكتشاف المبكر وعلاج الأورام السرطانية ومبادرات دعم صحة المرأة المصرية وإكتشاف ضعف وفقدان السمع لدي الأطفال حديثي الولادة.