وكيل صحة الإسماعيلية يشيد بجهود الفرق الطبية المشاركة بمبادرة 100 يوم صحة.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

أشاد الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، بالمجهود المكثف للفرق الطبية وفرق التواصل المجتمعي المشاركة بمبادرة 100يوم صحة من فرق ثابتة بالوحدات الصحية ومتحركة بالعيادات المتنقلة بالشواطئ والمتنزهات ودور العبادة وأماكن التجمعات، موضحاً أنه بالرغم من الارتفاع الملحوظ فى درجات الحرارة، إلا أن جميع الفرق مستمرة فى أداء عملها بكل جدية من بداية الحملة وحتى الآن، مما وضع محافظة الإسماعيلية بمستوى متقدم بمؤشر الأداء للحملة على مستوى الجمهورية .

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن مبادرة 100 يوم صحة والتى انطلقت يوم 25 يونيو 2023 تهدف إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان، والتوسع فى تقديم كافة خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل خلال مدة زمنية مدتها "100 يوم"، مع ضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، مع التأكيد على استمرارية الإحالة والتشخيص والعلاج بالمجان لكل المواطنين وتضافر الجهور بين جميع الجهات المعنية لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين سواء من المصريين، أو الأجانب المقيمين على أرض مصر.

وأشار "حطب" إلى أن مديرية الصحة بجميع اداراتها تقدم كل الدعم للمبادرة ،وان الفرق الطبية المشاركة تعمل وفق خطة انتشار لتغطية كل مواطن على ارض المحافظة ؛لتقديم كافة الخدمات الصحية من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة، بجانب تكثيف عمل القوافل الطبية، وأعمال مراقبة الأغذية، وصحة البيئة، وخدمات تنظيم الأسرة، وإجراء المسح الميداني لرفع نسب التغطية للتطعيمات الروتينية بالمنازل، وتطعيم الأطفال المتخلفين منهم من عمر يوم وحتي 5سنوات، مع التأكيد على ضمان جودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين بجميع المنشآت الصحية بمحافظة الإسماعيلية.