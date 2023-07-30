اليوم السابع
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الأحد، 30 يوليو 2023 10:55 ص
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وزير خارجية الكويت يزور العراق اليوم لبحث تعزيز العلاقات الثنائية

الأحد، 30 يوليو 2023 10:55 ص
وزير خارجية الكويت يزور العراق اليوم لبحث تعزيز العلاقات الثنائية وزير خارجية الكويت الشيخ سالم العبدالله
كتب أحمد جمعة

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غادر وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم العبدالله، الأحد، متوجها إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية لعقد عدد من اللقاءات مع رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس مجلس الوزراء محمد السوداني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ووزير الخارجية العراقي الدكتور فؤاد حسين.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان صحفي لها إن الشيخ سالم العبدالله سيجري أيضا مشاورات سياسية في إطار تعزيز وتوثيق العلاقات الثنائية التي تجمع الكويت والعراق ولبحث عدد من الموضوعات الحيوية والملفات الهامة محل الاهتمام المشترك بين البلدين والشعبين الشقيقين.

 

 

 


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