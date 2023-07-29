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"الصحة" تكشف طرق الوقاية من نزيف الأنف أثناء ارتفاع درجات الحرارة

السبت، 29 يوليو 2023 12:00 ص
"الصحة" تكشف طرق الوقاية من نزيف الأنف أثناء ارتفاع درجات الحرارة نزيف الأنف
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان ضرورة تجنب الخروج أثناء ارتفاع درجات الحرارة .. وقالت يمكن الوقاية من الاصابة بنزيف الأنف خلال ارتفاع درجات الحرارة بتجنب التعرض لفترات طويلة للحرارة واستخدم واقى الشمس مع شرب كميات كثيرة من الماء والسوائل.

وهناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى حدوث نزيف في الأنف، ومن المهم تحديد السبب الكامن وراء إدارته بفعالية، تتضمن بعض الأسباب الشائعة لنزيف الأنف، ما يلى.

الهواء الجاف : يمكن أن تهيج البطانة الداخلية لأنفك بسبب الهواء الجاف ، مما يؤدي إلى الجفاف والتشقق ويجعلها أكثر عرضة لنزيف الأنف.

الصدمة : أي إصابة بالأنف بسبب قضم الأنف أو النفخ بشدة أو إصابة مباشرة بالأنف يمكن أن تسبب نزيفًا في الأنف. في بعض الحالات ، يمكن أن تتسبب الصدمة أيضًا في تمزق أحد الأوعية الدموية في الأنف ، مما يؤدي إلى حدوث نزيف في الأنف.

الحساسية : يمكن أن تؤدي الحساسية أيضًا إلى التهاب بطانة الأنف ، مما يجعلها أكثر عرضة لنزيف الأنف.

الالتهابات : يمكن أن تعاني أيضًا من نزيف الأنف بسبب التهابات مثل التهاب الجيوب الأنفية أو نزلات البرد. وذلك لأن هذه الالتهابات تهيج وتسبب التهاب بطانة الأنف مما يسبب النزيف.

الحالات الطبية : يمكن أن تؤدي بعض الحالات الطبية ، مثل ارتفاع ضغط الدم واضطرابات تخثر الدم والأورام ، إلى حدوث نزيف في الأنف.


الصحة

ارتفاع درجات الحرارة

نزيف الانف



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